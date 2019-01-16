ДТП в Турции - свыше 10 раненных

16 января 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Измир произошло крупное ДТП. Не сумевший затормозить на светофоре грузовик врезался в пассажирский автобус, в результате чего, по предварительный данным, получили ранения 12 человек. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции и были госпитализированы.

Также сообщается, что состояние четырех раненых является крайне тяжелым.

Имена пострадавших и другие детали происшествия не разглашаются.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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