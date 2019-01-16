В результате взрыва в сирийском Манбидже погибли не менее пяти американских военнослужащих – СМИ

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва в одном из ресторанов сирийского Манбиджа погибли не менее пяти американских военнослужащих. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что во время взрыва в ресторане находились 15 американских военнослужащих.

Также сообщается, что в результате взрыва получили ранения 10 американских военных.

О других деталях инцидента не сообщается.

Отметим, что президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.

Как заявляли американские официальные лица, вывод войск может занять от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена и что США продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома группировки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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