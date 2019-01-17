Турция ратифицировала соглашение об отмене визового режима с Молдовой

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о взаимной отмене визового режима с Молдовой. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

В сообщении газеты отмечается, что соглашение о взаимной отмене виз было подписано 17 октября 2018 года во время визита президента Эрдогана в Молдову.

Согласно сообщению, взаимная отмена виз вступила в силу, начиная с 17 января 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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