В Турции отменена пошлина на импорт картофеля

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене пошлины на импорт картофеля.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Resmi Gazete.

При импорте картофеля в объеме до 200 тысяч тонн пошлина применяться не будет.

Отметим, что в феврале 2019 года цены на картофель в Турции выросли на 6,7 процента.

Президент Эрдоган ранее заявлял, что меры по борьбе с предпринимателями, которые искусственно создают дефицит картофеля на рынках, будут усилены.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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