В Турции задержан глава полицейской службы

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) задержан экс-глава полицейской службы турецкой провинции Испарта Ильхан Сабах. Об этом пишет Trend с четверг со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что Сабах долгое время скрывался в Турции.
По данным СМИ Сабах обвиняется в тесных связях с террористами FETO.
Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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