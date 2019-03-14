В Турции задержан глава полицейской службы

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) задержан экс-глава полицейской службы турецкой провинции Испарта Ильхан Сабах. Об этом пишет Trend с четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Сабах долгое время скрывался в Турции.

По данным СМИ Сабах обвиняется в тесных связях с террористами FETO.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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