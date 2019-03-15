Турция осуждает нападение на мечети в Новой Зеландии - пресс-секретарь президента

15 марта 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает нападение на мечети в Новой Зеландии, написал в своем микроблоге в соцсети Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что нападение на мечети - явный признак ненависти к исламу и мусульманам.

«Мир должен осудить исламофобию», - пишет Калын.

Напомним, что не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Полиция подтвердила задержание одного из стрелков. В больницы города было доставлено не менее 30 раненых.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент со стрельбой в городе Крайстчерч одним из самых "черных дней" в истории страны.

"События в Крайтсчерче - это экстраординарный и беспрецедентный акт жестокости. Для нее нет места в Новой Зеландии. Многие из пострадавших - члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они - это мы", - заявила Ардерн.

Отметим, что сегодня власти Новой Зеландии призвали мусульманские общины страны к большей бдительности в свете произошедших событий.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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