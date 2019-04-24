Армяне активно сотрудничают с РПК

24 апреля 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армяне активно сотрудничают с боевиками террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ

Сообщается, что четыре года назад на севере Ирака была создана специальная бригада из ливанских армян, состоящая из 200 человек.

По данным турецких СМИ, эта информация была получена от террористов РПК, задержанных ВС Турции на севере Ирака и в южных провинциях Турции.

Также сообщается, что некоторые из ливанских армян и других членов РПК, которые входят в состав бригады, ранее участвовали в боях на оккупированных азербайджанских территориях против азербайджанской армии.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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