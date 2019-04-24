Турция помнит своих дипломатов, убитых армянскими террористами - администрация президента

БАКУ /Trend/ - Турция не забудет дипломатов страны, которые были убиты боевиками армянской террористической организации ASALA, сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Комментируя события 1915 года, Алтун сказал, что они должны оцениваться не в рамках политических интересов каких-то стран.

«Нет никаких документов, подтверждающих события 1915 года в качестве «геноцида армян», - сказал он.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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