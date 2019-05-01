В Турции задержан курьер РПК

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в ходе спецоперации турецкой разведки (MİT) задержан финансовый курьер террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Мехмет Халид Азизоглу.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

О деталях операции не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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