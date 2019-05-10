МВД Турции заявил о ликвидации двух особо опасных террористов

БАКУ /Trend/ - ВС Турции в рамках операций против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в восточной провинции Тунджели ликвидировали двух особо опасных террористов. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на МВД Турции.

Согласно информации, Джелал Кайа и Гейдар Гюль организовали вооруженные нападения на воинские части и жандармерию, а также планировали теракты в восточных провинциях.

«Наряду с Кайа и Гюлем, были ликвидированы еще четыре боевика РПК», - говорится в сообщении МВД Турции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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