МВД Турции заявил о ликвидации двух особо опасных террористов

10 мая 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции в рамках операций против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в восточной провинции Тунджели ликвидировали двух особо опасных террористов. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на МВД Турции.

Согласно информации, Джелал Кайа и Гейдар Гюль организовали вооруженные нападения на воинские части и жандармерию, а также планировали теракты в восточных провинциях.

«Наряду с Кайа и Гюлем, были ликвидированы еще четыре боевика РПК», - говорится в сообщении МВД Турции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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