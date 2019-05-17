Число задержанных военнослужащих в Турции в течение дня достигло ста

17 мая 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) 17 мая в Стамбуле и в провинции Бурса было задержано 97 военнослужащих, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что после проведенной сегодня утром в Стамбуле спецоперации по задержанию 48 сторонников FETO в ВС Турции, полиция провинции Бурса также задержала 49 военнослужащих, подозреваемых в сотрудничестве с этим террористическим движением.

Отметим, что за последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением FETO из ВС Турции были уволены 1076 военнослужащих.

В частности, 624 из них служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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