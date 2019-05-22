Франция предложила Турции разместить системы ПВО Samp-T - министр обороны

22 мая 2019 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франция предложила Турции разместить системы ПВО Samp-T, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Trend в среду со ссылкой на Resmi Gazete.

По его словам, между странами ведутся переговоры в этом направлении.

Комментируя закупку российских ЗРК С-400, Акар сказал, что турецкий военный персонал уже отправлен в Россию для изучения работы систем С-400.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал он.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizogl

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Все госструктуры Турции должны быть очищены от сторонников FETO – глава МИД
Турция 21 мая 09:10
Контроль над ЗРК С-400 будет находиться в исключительном ведении Турции – глава МИД
Турция 16 мая 15:06
Конгрессмены США предложили ввести санкции против Турции
США 16 мая 06:14
Проект резолюции конгресса США призвал Турцию отказаться от покупки С-400
Турция 16 мая 01:37
Турция прилагает активные усилия для решения нагорно-карабахского конфликта – Глава МИД
Турция 15 мая 15:51
Турция не отказалась от сделки с Россией по поводу С-400
Турция 14 мая 11:44
Лента новостей
В Турции незначительно сократилось число казахстанских компаний
Турция 12:11
После капитального ремонта открылось здание Детской филармонии в Баку (ФОТО)
Культура 12:09
Внедрение в Азербайджане открытого банковского обслуживания повысит качество
Финансы 12:08
Ученые планируют отправить дрожжевые грибки в дальний космос
В мире 12:07
ИВ: Демонтаж сгоревшего в Баку т/ц займет минимум два месяца (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 11:55
Правительство Узбекистана поощрила производителей ВИЭ льготами
Энергетика 11:49
Юнкер призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам
В мире 11:46
Bakcell поддерживает рост занятости среди женщин (ФОТО)
Общество 11:45
Верховный комиссариат по делам беженцев ООН: В Азербайджане 1125 иностранных мигрантов (Эксклюзив)
Общество 11:43