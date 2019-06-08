Политическая обстановка в Турции - ахиллесова пята в отношениях Анкары и Москвы

Руфиз Хафизоглу

Турецко-российские отношения сегодня находятся на высшем уровне, и достигнуть этого, конечно же удалось благодаря стараниям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина.

На самом деле турецко-российское сближение в интересах всего региона, и, в частности, приложенные двумя странами усилия, наиболее наглядно проявились в Сирии.

Турция и Россия также являются важными торгово-экономическими партнерами. Например, согласно информации министерство торговли Турции, в мае 2019 года торговля между странами составила 8,247 миллиарда долларов, в 2018 году товарооборот между двумя странами составлял 25,389 миллиарда долларов.

Об отношениях и о важности диалога Анкары и Москвы можно говорить часами, однако, не смотря на прочность этих отношений, основанных на взаимных интересах, все же не мало рисков.

Это в первую очередь политическая обстановка в Турции, а точнее, обстановка, сложившаяся после муниципальных выборов в стране.

Ни для кого не является секретом, что в Турции создается новая политическая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики и экс-главой МИД Али Бабаджаном, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль.



Самой сильной фигурой в этом политическом трио является именно Ахмет Давутоглу, у которого не мало сторонников в Турции. Отстраненный от участия в политической жизни Турции Давутоглу, уже проявляет активность в достаточно мягкой форме критикует внутреннюю политику властей.

В настоящее время за исключением Эрдогана и нескольких политиков, у нынешних турецких властей не осталось сильных кадров.



Политические эксперты не исключают, что создание новой политической партии может привести к ощутимым изменениям в Турции и этот факт, конечно же, известен и нынешним властям страны.

В случае если до 2024 года в Турции будет создана новая политическая партия, она сможет набрать ощутимый процент голосов избирателей, и это приведет к тому, что ряд членов ПСР, а также других партий примкнут к новому движению.

Имеется еще один немаловажный факт, связанный с тем, что в 2023 году в Турции состоятся президентские выборы, где, по мнению большинства политических экспертов, не будет участвовать нынешний президент.

Основными кандидатами на пост президента, несомненно, станут Экрем Имамоглу и, конечно же, Берат Албайрак. Какой из перечисленных кандидатов имеет больше шансов на победу во многом будет зависеть от политической обстановки которая сложится после создание новой политической партии.

Стоить отметить, что если возглавляемая «трио» новая политическая партия после создания сможет прийти к власти, то это в первую очередь повлияет на отношения между Турцией и Россией. Так как после этого Анкара, как и в прошлом, начнет проводить прозападную политику. Именно это является ахиллесовой пятой в отношениях Анкары и Москвы.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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