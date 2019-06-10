В Турции затонуло судно, есть погибшие

10 июня 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В акватории Мраморного моря в турецкой провинции Бурса затонуло судно, в результате чего, по предварительным данным, утонули два человека. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, восемь человек, в числе которых иностранцы, были спасены береговой охраной Турции.

О причине крушения судна не сообщается.

В настоящее время ведутся поиски тел утонувших.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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