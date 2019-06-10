В Турции затонуло судно, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В акватории Мраморного моря в турецкой провинции Бурса затонуло судно, в результате чего, по предварительным данным, утонули два человека. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, восемь человек, в числе которых иностранцы, были спасены береговой охраной Турции.
О причине крушения судна не сообщается.
В настоящее время ведутся поиски тел утонувших.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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