Анкара и Баку станут городами-побратимами

15 июня 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара и Баку станут городами-побратимами, сказал новый мэр Анкары Мансур Яваш на встрече с послом Азербайджана в Турции Хазаром Ибрагимом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Яваша, для него является честью то, что именно в период его руководства городом будет подписано соглашение о побратимстве Анкары и Баку.

Он добавил, что Турция всегда гордится успехами Азербайджана. «Где бы я ни видел флаг братского Азербайджана, это очень радует меня», – сказал Яваш.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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