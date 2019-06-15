БАКУ /Trend/ - Анкара и Баку станут городами-побратимами, сказал новый мэр Анкары Мансур Яваш на встрече с послом Азербайджана в Турции Хазаром Ибрагимом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Яваша, для него является честью то, что именно в период его руководства городом будет подписано соглашение о побратимстве Анкары и Баку.

Он добавил, что Турция всегда гордится успехами Азербайджана. «Где бы я ни видел флаг братского Азербайджана, это очень радует меня», – сказал Яваш.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.