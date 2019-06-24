В Стамбуле будут царить закон и справедливость – Экрем Имамоглу

24 июня 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле будут царить закон и справедливость, сказал новоизбранный глава Стамбульского муниципалитета Экрем Имамоглу, пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Имамоглу, в Стамбуле будет устранена всякая поляризация между людьми, так как Народно-республиканская партия (CHP) намерена объединить их всех.

«Я обещаю жителем Стамбула, что ни кто не станет их обманывать и все будет сделано в их благо», - сказал Имамоглу.

Отметим, что накануне в 23 июня в Стамбуле прошли повторные муниципальные выборы, на которых победил кандидат от CHP Экрем Имамоглу, набравший 54,03 процента голосов избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.

"Я желаю, чтобы результаты выборов в муниципалитет Стамбула принесли пользу нашему народу. Воля народа сегодня вновь была проявлена. Поздравляю Экрема Имамоглу, который победил на выборах по неофициальным результатам", - написал в Twitter турецкий лидер.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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