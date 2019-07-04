В Анкаре заявили о возможности начала поставок С-400 на следующей неделе

Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир сообщил в четверг, что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут начаться на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы увидите, когда пройдет неделя. Наш президент обозначил сроки поставки. Первая неделя июля прошла. На следующей неделе вы увидите реализацию договора по С-400", - приводит его слова телеканал TGRT.

В конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в страну ожидаются в первой половине июля.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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