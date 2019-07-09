Турция столкнулась с угрозой нелегальной миграции - Эрдоган

9 июля 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Турция столкнулась с угрозой, связанной с ростом нелегальной миграциии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во время визита в Боснию и Герцеговину. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава государства отметил, что большинство нелегальных мигрантов являются выходцами из Афганистана, Ирака и Сирии.

Эрдоган также отметил, что, не смотря на то, что в настоящее время Турция на содержание сирийских беженцев потратила свыше 37 миллиард долларов, ЕС не сдержал свое слово по оказанию финансовой помощи беженцам.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что в течение последующих шести месяцев из Стамбула будет депортировано 50 тысяч нелегальных мигрантов.

По словам Сойлу, до этого из Стамбула было депортировано 13 тысяч нелегалов из разных стран.

Также ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов, 32,9 тысячи которых являются гражданами Афганистана.

В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии, отмечалось в сообщении МВД Турции

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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