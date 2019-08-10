БАКУ /Trend/ - Между Турцией и Нахчываном открывается прямой воздушный коридор, сказал руководитель Главного управления аэропортов Турции (DHMİ) Гусейн Кескин. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, это произойдет с 15 августа текущего года.

Кескин отметил, что данное соглашение было достигнуто после переговоров между DHMİ и Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

«Таким образом, рейсы в Нахчыван, которые ранее осуществлялись через воздушное пространство Ирана, будут осуществляться посредством прямого коридора», - сказал он.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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