БАКУ /Trend/ - Между Турцией и Нахчываном открывается прямой воздушный коридор, сказал руководитель Главного управления аэропортов Турции (DHMİ) Гусейн Кескин. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, это произойдет с 15 августа текущего года.
Кескин отметил, что данное соглашение было достигнуто после переговоров между DHMİ и Международной организацией гражданской авиации (ICAO).
«Таким образом, рейсы в Нахчыван, которые ранее осуществлялись через воздушное пространство Ирана, будут осуществляться посредством прямого коридора», - сказал он.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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