Между Турцией и Нахчываном открывается прямой воздушный коридор

10 августа 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Турцией и Нахчываном открывается прямой воздушный коридор, сказал руководитель Главного управления аэропортов Турции (DHMİ) Гусейн Кескин. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, это произойдет с 15 августа текущего года.

Кескин отметил, что данное соглашение было достигнуто после переговоров между DHMİ и Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

«Таким образом, рейсы в Нахчыван, которые ранее осуществлялись через воздушное пространство Ирана, будут осуществляться посредством прямого коридора», - сказал он.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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