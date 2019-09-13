В Измире задержаны нелегалы

13 сентября 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир на западе страны задержаны 30 нелегалов, которые намеревались проникнуть незаконным путем в Грецию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Большинство задержанных - граждане Сирии. Также среди задержанных граждане Египта.

По данным СМИ, все они будут депортированы из Турции.

Отметим, что за последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. За указанный период задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы, заплатив от 500 до семи тысяч евро, направлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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