В Турции нейтрализованы два террориста РПК

БАКУ /Trend/ - В Турции нейтрализованы террористы Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства обороны страны.

Согласно сообщению, в ходе воздушной операции в провинции Битлис нейтрализованы два террориста РПК. В операции принимали участие сотрудники департамента полиции и Командования жандармерии провинции.

Операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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