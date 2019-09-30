Турция намерена форсировать создание зоны безопасности на севере Сирии

30 сентября 2019 22:10 (UTC+04:00)

Турция намерена форсировать усилия по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, говорится в заявлении Совета национальной безопасности по итогам заседания, которое проходило под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Международное сообщество информируется о том, что Турция выступает за политическое решение сирийского кризиса на основе конституции с уважением к территориальной целостности страны. В этой связи Турция будет форсировать искренние усилия по реализации проекта зоны безопасности, который обеспечит возвращение домой сирийских беженцев", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что Турция продолжит операцию Pence ("Лапа") на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана до "полной зачистки региона от террористов".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня
Россия 23:02
Растут грузоперевозки из Турции в Ирак и Сирию
Турция 17:44
«Тахиаташская» ТЭС Узбекистана увеличит выработку электроэнергии до 4 млрд кВт/ч
Энергетика 17:09
Вырос экспорт фруктов из Турции в Туркменистан
Турция 16:37
В каком турецком городе больше всего зарегистрировано туркменских компаний
Турция 11:37
В Турции сократилось число зарегистрированных узбекских компаний
Турция 11:25
Лента новостей
Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня
Россия 23:02
Fitch: рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до восьмилетнего минимума
Бизнес 22:37
КНДР надеется на скорое начало переговоров с США
Другие страны 21:56
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на спектакле "ЛЕЙЛА. FONS VITAE" (ФОТО)
Политика 21:33
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации проекта "Açılan divar" (ФОТО)
Политика 21:31
Американские военные уничтожили десять боевиков в Сомали
В мире 21:06
Азербайджан увеличил экспорт фундука на 89,9% по сравнению с прошлым годом
Экономика 21:04
Мы очень хотим, чтобы прах Имадеддина Насими был погребен на своей Родине – Башар Насими (ФОТО)
Общество 20:54
В Азербайджане вспашено 70,6% осенней посевной площади
Экономика 20:20