Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

Проводящая военную операцию на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран, заявил РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай, передает Trend.

"Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста", - заявил Актай.

При этом Актай не исключил возникновения столкновений между двумя армиями на северо-востоке Сирии.

Он отметил, что у сирийской армии "нет сил" воевать на северо-востоке Сирии, и ей необходимо подумать, прежде чем входить в данный регион и "усложнять ситуацию там".

Комментируя соглашение курдов с официальным Дамаском, Актай отметил, что это признак "враждебности по отношению к Турции". По его словам, Турция не приемлет присутствия курдских сил на северо-востоке Сирии.

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