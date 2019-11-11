ДТП в Турции: есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Турции джип столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, в результате ДТП один человек погиб, а также пострадали восемь человек.

Инцидент произошел в районе Чаршамба провинции Самсун. От сильного удара джип загорелся.

В результате происшествия погибла маленькая девочка.

Отметим, что согласно отчету Управления полиции Турции, в сентябре 2019 года в Турции произошло 7,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 191 человека.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 3,8 тысячи человек.

4,9 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрирован 42 случай цепных аварий.

«Причиной 154 ДТП, произошедших в сентябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

197 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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