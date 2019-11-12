БАКУ/Trend/ - Турция и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере здравоохранения, об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

В сообщении отмечается, что соглашение между Турцией и Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере здравоохранения было подписано в Анкаре в 2014 году.

Соглашение ратифицировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оно вступает в силу с сегодняшнего дня.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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