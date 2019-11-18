В Турции сообщили, что близкий к аль-Багдади человек указал на его месторасположение

18 ноября 2019 23:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заяваил, что близкий к Абу Бакру аль-Багдади человек показал местонахождение главаря террористической организации "Исламской государство", сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы поймали близкого к аль-Багдади человека, Итхави, и передали его Ираку. Он же и показал, где находится аль-Багдади", - сказал Чавушоглу.

Отметим что, первого ноября, в ходе спецоперации в турецкой провинции Чанкыры задержаны 12 членов террористической организации (ИГ), среди которых личный повар ранее уничтоженного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

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