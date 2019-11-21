Растет количество грузинских туристов, посетивших Турцию в сентябре 2019 года

21 ноября 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В сентябре 2019 года Турцию посетили 223,732 тысячи туристов из Грузии, что на 14,24 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 4,12 процента", - сказали в министерстве.

Там же отметили что, в январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 1,497 миллиона туристов из Грузии, что на 8,67 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-сентябрь 2019 года, составила 4,11 процента.

Отметим что, в сентябре 2019 года Турцию посетили 5,426 миллиона туристов, что на 13,23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,172 миллиона, а Стамбул - 1,359 миллиона туристов.

В январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 36,428 миллиона туристов, что на 14,50 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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