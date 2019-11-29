Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО

29 ноября 2019 23:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в рамках встречи обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который состоится в следующем месяце в Великобритании.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов ЗРК С-400 в Турцию.

НАТО ранее выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции проведена операция против террористической организации РПК
Турция 29 ноября 23:01
Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО
США 29 ноября 21:41
Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО
Турция 29 ноября 21:04
НАТО увеличит военные расходы
Европа 29 ноября 18:07
Азербайджанцы признаны самыми модными в Турции (ФОТО)
Стиль 29 ноября 17:32
Определились представители Азербайджана в мировом финале Best Model of The World 2019 (ФОТО)
Стиль 29 ноября 15:49
Лента новостей
В Рио-де-Жанейро мужчина взял в заложники пять человек в баре
Другие страны 01:08
Израильская армия нанесла удар по посту ХАМАС в ответ на обстрел
Израиль 00:52
В Техасе локализовали пожар на химическом заводе
США 00:40
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Европа 00:18
При теракте на Лондонском мосту погибли два человека
Европа 00:08
В Ливане из-за забастовки владельцев закрылись почти все АЗС
Арабские страны 29 ноября 23:41
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
Израиль 29 ноября 23:27
Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту
Европа 29 ноября 23:11
В Турции проведена операция против террористической организации РПК
Турция 29 ноября 23:01