В Турции растет число таджикских туристов

3 декабря 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В октябре 2019 года Турцию посетили 3,642 тысячи туристов из Таджикистана, что на 6,71 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом сказали Trend во вторник в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Таджикистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,09 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-октябре 2019 года Турцию посетили 37,969 тысячи туристов из Таджикистана, что на 7,77 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Таджикистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2019 года, составила 0,09 процента.

Отметим, что в октябре 2019 года Турцию посетили 4,291 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 1,635 миллиона, Стамбул - 1,347 миллиона туристов.

В январе-октябре 2019 года Турцию посетили 40,719 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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