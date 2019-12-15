Президент Турции посетит Швейцарию и Малайзию

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Швейцарию для участия в Глобальном форуме по вопросам беженцев, а затем посетит Малайзию для выступления на саммите на тему проблем, с которыми сталкивается исламский мир. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает Управление по связям администрации президента.

Визит президента Турции в Женеву намечен на 16-17 декабря, где по инициативе Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) состоится Глобальный форум на тему миграции.

Приглашение в адрес президента Турции было направлено верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Участники мероприятия обсудят реализацию Глобального договора о миграции, утвержденного в 2018 году на уровне Генеральной Ассамблеи ООН.

На полях форума президент Турции планирует ряд встреч с главами государств и правительств.

Затем, 18-19 декабря президент Турции посетит Малайзию по приглашению премьер-министра этой страны Махатхира Мухаммеда.

Эрдоган примет участие в саммите в Куала-Лумпуре, в ходе которого будут обсуждаться проблемы, стоящие перед исламским миром.

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