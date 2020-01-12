В Минобороны Турции сообщили о ситуации в Ливии и Идлибе

12 января 2020 15:13 (UTC+04:00)

Режим прекращения огня, введенный с полуночи воскресенья в Ливии и сирийском Идлибе, в целом соблюдается, сообщило минобороны Турции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

Как сообщило в пятницу турецкое минобороны, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе, начиная с полуночи 12 января.

"Восьмого января на саммите президентов Турции и РФ в Стамбуле было принято решение о прекращении огня в Ливии и Идлибе, стороны призвали к прекращению огня. Двенадцатого января с 00.01 в Ливии и Идлибе вступил в действие режим прекращение огня. С момента объявления перемирия в обоих регионах стороны стараются соблюдать его, и за исключением 1-2 отдельных случаев ситуация остается спокойной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится тщательный мониторинг соблюдения режима прекращения огня. "Перемирие, введенное в обоих регионах, является важным шагом на пути к установлению стабильности и мира путем прекращения атак, предотвращения миграционных потоков, восстановления нормальной жизни", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии
В мире 12:22
Правительство в Триполи поддержало инициативу РФ и Турции о прекращении огня в Ливии
Арабские страны 11:08
Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе страны
Другие страны 01:52
ПНС Ливии поставило условие для достижения перемирия в стране
Другие страны 11 января 22:03
В Стамбуле произошло землетрясение
Турция 11 января 18:04
В Турции задержаны 13 террористов ИГ
Турция 11 января 03:41
Лента новостей
Эмир Катара прибыл в Иран, где проведет встречу с Роухани
Арабские страны 15:33
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1047 кандидатов
Политика 15:23
Прекращены полномочия представителя партии-участницы парламентских выборов в Азербайджане
Политика 14:37
Бывший капитан "Барселоны" Хави возглавит команду на следующей неделе - СМИ
Спорт 14:24
Испания и Гибралтар задержали 47 человек, незаконно переправлявших мигрантов
Европа 14:16
В парламенте Ирана прошло заседание в связи с крушением украинского самолета
Политика 13:57
В ресторане в Чехии 30 человек отравились угарным газом
Европа 13:39
Один из главарей "Талибана" уничтожен в ходе рейда ВВС Афганистана на севере страны
Другие страны 13:23
Завтра в Баку ожидаются дожди
Общество 13:04