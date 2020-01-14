В декабре прошлого года в Турции погибли в ДТП более 100 человек

БАКУ /Trend/ - В декабре 2019 года в Турции произошли 6,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 100 человек. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.
Число получивших травмы в результате ДТП составило 3,4 тысячи человек.
Согласно отчету, 2,7 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрированы 38 случаев цепных аварий.
«Причиной 133 ДТП, произошедших в декабре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.
187 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В декабре 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на 140,7 миллиона турецких лир.
Официальный курс на 14 января составляет 5.8635TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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