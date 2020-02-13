Еще одно землетрясение произошло в Турции
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в трех километрах к северо-востоку от района Сивридже. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Отметим, что ранее в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах к северу от района Сивридже. Очаг залегал на глубине одного километра.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил два документа, подписанные с Европейским банком реконструкции и развития
В Азербайджане необходимо создать информационную базу для академических структур и вузов - Еврокомиссия
Резидент азербайджанского STP о планах по производству и экспорту промышленной продукции в 2020 году
Миллионы просмотров! Ютубер из Азербайджана разрушает стереотип о невозможности успеха в Турции (ВИДЕО, ФОТО)
Минобразования Азербайджана: Привлечение молодежи к научной деятельности — один из главных приоритетов
Российско-азербайджанские отношения всегда эволюционировали по своему уникальному историческому пути - эксперт
Опубликован список азербайджанских страховых компаний с наиболее высоким коэффициентом выплат в 2019 году
Хикмет Гаджиев: После последних выборов в Европарламенте появились некоторые силы с радикальным, шовинистским и исламофобским мышлением
Ограничение на ввоз животноводческой продукции из Китая не повлияло на местный рынок - АПБ Азербайджана