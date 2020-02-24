В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Ван, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Башкале. Очаг залегал на глубине 6,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.