В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Ван, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Башкале. Очаг залегал на глубине 6,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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