БАКУ/Trend/ - Турецкое пассажирское судно село на мель из-за сильного шторма в акватории Мраморного моря у побережья провинции Чанаккале. Об этом пишет в четверг Trend со ссылки на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время отряды береговой охраны Турции эвакуируют пассажиров судна.

По данным СМИ, инцидент не несет опасность для жизни пассажиров.

На борту судна находятся свыше 50 пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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