Турецкое пассажирское судно село на мель
БАКУ/Trend/ - Турецкое пассажирское судно село на мель из-за сильного шторма в акватории Мраморного моря у побережья провинции Чанаккале. Об этом пишет в четверг Trend со ссылки на турецкие СМИ.
Сообщается, что в настоящее время отряды береговой охраны Турции эвакуируют пассажиров судна.
По данным СМИ, инцидент не несет опасность для жизни пассажиров.
На борту судна находятся свыше 50 пассажиров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @rhafizoglu
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