В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы 7 марта в 21:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в районе Акхисар. Очаг залегал на глубине 15,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.