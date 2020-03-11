В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, зараженный является гражданином Турции и он недавно вернулся из поездки в Европу.
Министр отметил, что зараженный мужчина помещен в карантин. Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.
Коджа также призвал граждан Турции не выезжать за границу без необходимости.
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