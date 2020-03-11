БАКУ /Trend/ - В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, зараженный является гражданином Турции и он недавно вернулся из поездки в Европу.

Министр отметил, что зараженный мужчина помещен в карантин. Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.

Коджа также призвал граждан Турции не выезжать за границу без необходимости.