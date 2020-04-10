В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Орду произошло землетрясение магнитудой 4, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:23 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Корган.
Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.
Землетрясение также ощущалось в близлежащих провинциях.
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