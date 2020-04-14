Турция в январе-феврале увеличила экспорт в страны D-8

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 года года экспорт Турции в страны D-8 (Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан) вырос на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 1,359 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в страны D-8 за анварь-февраль составил 4,6 процента от общего экспорта Турции 2020 года.

Кроме этого феврале 2020 года экспорт Турции в страны D-8 вырос на 10,8 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 668,742 миллиона долларов.

" За февраль 2020 года экспорт в страны D-8 составлял 4,6 процента от общего экспорта Турции в этот период", - сказали в министерстве.

По данным министерства, импорт Турции в январе–феврале 2020 года из стран D-8 сократился на 35,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 1,303 миллиарда долларов.

"Импорт из стран D-8 в эти месяцы составляет 3,5 процента от общего импорта Турции", - сказали в министерстве.

Согласно данным министерства, импорт Турции в феврале 2020 года из стран D-8 также сократился на 32,8 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 646,195 миллиона долларов.

"В феврале импорт из стран D-8 составил 3,7 процента от общего импорта Турции за февраль 2020 года", - сказали в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в феврале 2020 года составил 32,287 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 2,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,653 миллиарда долларов.

Импорт Турции в феврале 2020 года вырос на 9,8 процента по сравнению с февралем 2019 года и составил 17,634 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции составил 66,198 миллиарда долларов.

По итогам января-февраля 2020 года экспорт Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 29,357 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе–феврале 2020 года импорт Турции вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 36,841 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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