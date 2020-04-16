Турция увеличивает товарооборот с Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - В феврале 2020 года товарооборот Турции с Таджикистаном вырос на 6,986 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 26,274 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В феврале 2020 года экспорт Турции в Таджикистан составил 12,380 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 13,894 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Согласно данным министерства, в январе-феврале 2020 года товарооборот Турции с Таджикистаном вырос на 3,015 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 48,188 миллиона долларов.

"В январе-феврале 2020 года экспорт Турции в Таджикистан составил 22,976 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 25,212 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в феврале 2020 года составил 32,287 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 2,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,653 миллиарда долларов.

Импорт Турции в феврале 2020 года вырос на 9,8 процента по сравнению с февралем 2019 года и составил 17,634 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции составил 66,198 миллиарда долларов.

По итогам января-февраля 2020 года экспорт Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 29,357 миллиарда долларов.

В январе–феврале 2020 года импорт Турции вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 36,841 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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