В Турции от COVID-19 вылечились свыше 14,9 тыс человек

До настоящего времени в Турции в общей сложности 14 918 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщает во вторник в Твиттер Министерство здравоохранения страны, пишет в среду Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 119 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 2 259 человек.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции возросло до 95 591, поскольку еще у 4611 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки было сделано 39 429 тестов на наличие Covid-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 713 409 анализов.