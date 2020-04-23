В Турции отмечают День национального суверенитета и детей

В Турции есть особый праздник, посвященный детям, который отмечается ежегодно 23 апреля.

Этот день совпадает с началом работы первого созыва Великого национального собрания (парламент) в 1920 году в Анкаре, пишет Trend со ссоылкой на агенство Анадолу.

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в этом году программа торжественных мероприятий была урезана.

Спикер парламента Мустафа Шентоп посетит Мавзолей основателя Турецкой Республики – Мустафы Кемаля Ататюрка, возложит цветы в память великого государственного деятеля.

В честь столетия основания высшего законодательного органа страны в здании, где некогда заседал первый состав парламента состоится праздничная церемония.

Кроме того, состоится внеочередное заседание парламента страны, по итогам которого будет организован салют и лазерное шоу.

Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре посетят также вице-президент Фуат Октай и лидер ведущей оппозиционной структуры страны – Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

По завещанию Ататюрка, который заявлял, что будущее нации закладывается в подрастающем поколении, в этот день взрослые на время оставляют свои места детям.