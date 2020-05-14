В январе-марте поездки с целью трудоустройства из Турции в Узбекистан сократились более чем наполовину

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года значительно сократилось число поездок из Турции в Узбекистан с целью трудоустройства.

Об этом сообщили в Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-марте 2020 года число граждан Турции, посетивших Узбекистан посредством İŞKUR с целью поиска работы, сократилось на 50,8 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года.

В частности, в январе-марте 2020 года по линии Службы занятости Узбекистан посетили 60 граждан Турции.

Отметим, что в целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 4,077 тысячи граждан Турции, что на 23,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В марте 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 74,331 тысячи граждан.

Из общего числа трудоустроенных 32,1 процента - женщины, 67,9 процента - мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в марте 2020 года 96,6 процента пришлись на долю частного сектора.

В марте 2020 года число безработных в Турции составило 3,675 миллиона человек, из которых 48,9 процента - женщины, 51,1 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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