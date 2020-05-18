В Турции вновь введут четырехдневный комендантский час
БАКУ /Trend/ - В Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса будет введен комендантский час.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Комендантский час будет действовать с 23 по 26 апреля в период празднования окончания месяца Рамазан.
"Комендантский час будет введен во всех 81 провинциях 23, 24, 25, 26 мая", - сказал он.
Эрдоган добавил, что в стране с 29 мая начнут частично открывать мечети.
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