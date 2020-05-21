В Турции отменяются праздничные молитвы
БАКУ/Trend/ - В Турции отменяются праздничные молитвы, которые должны были состоятся 23-24 мая этого года.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной отмены праздничной молитвы является пандемия коронавирусной инфекции.
Отметим, что до настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 113 987 пациентов, болевших коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Турции подтверждены еще 23 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4 222.
За прошедшие сутки было сделано 20 838 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 1 696 355 анализов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Лента новостей
Правительство Азербайджана, несмотря на экономические риски, без колебаний выбрало защиту жизни граждан - грузинский эксперт
Приобретение доли в АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства - Wood Mackenzie
Турал Гянджалиев: Церемония т.н. «инаугурации», организованная в оккупированной Шуше, не имеет правовой основы
Подразделения ПВО азербайджанской армии заняли позиционные районы для выполнения учебно-боевых задач (ФОТО/ВИДЕО)
Живой труп Ариф Мамедов превратился в политического нищего - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Азербайджанское агентство призвало предпринимателей соблюдать требования по социальной ответственности
Правительство Сербии оценило гуманитарную помощь из Азербайджана как проявление дружбы и стратегического партнерства