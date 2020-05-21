БАКУ/Trend/ - В Турции отменяются праздничные молитвы, которые должны были состоятся 23-24 мая этого года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной отмены праздничной молитвы является пандемия коронавирусной инфекции.

Отметим, что до настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 113 987 пациентов, болевших коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Турции подтверждены еще 23 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4 222.

За прошедшие сутки было сделано 20 838 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 1 696 355 анализов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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