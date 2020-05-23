Между Эрдоганом и Трампом сосотоялся телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Trend со ссылкой на администрацию президента Турции, в ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия. Лидеры договорились о продолжении политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в нашем регионе.
Стороны также выразили солидарность в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.
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