В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 162 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 27 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 001.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 190 165, за прошедшие 24 часа 1 268 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 162 848.
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