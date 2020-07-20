С начала года Турция уменьшила товарооборот с Ираном

БАКУ/Trend/ - В мае 2020 года товарооборот Турции с Ираном сократился на 640 991,375 тысячи долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 86 209,061 тысячи долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В мае 2020 года экспорт Турции в Иран составил 43 869,008 тысячи долларов, а импорт из Ирана – 42 340,053 тысячи долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-мае 2020 года товарооборот Турции с Ираном сократился на 2,783 миллиарда долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 809 718,699 тысячи долларов.

"В январе-мае 2020 года экспорт Турции в Иран составил 478 276,994 тысячи долларов, а импорт из Ирана – 331 441,705 тысячи долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в мае 2020 года составил 23,354 миллиарда долларов

Экспорт Турции за этот период сократился на 40,9 процента по сравнению с маем 2019 года, составив 9,967 миллиарда долларов.

Импорт Турции в мае 2020 года сократился на 27,8 процента по сравнению с маем 2019 года и составил 13,387 миллиарда долларов.

В январе-мае 2020 года товарооборот Турции составил 144,177 миллиарда долларов.

По итогам января-мая 2020 года экспорт Турции сократился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 61,586 миллиарда долларов.

В январе-мае 2020 года импорт Турции сократился на 5,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 82,591 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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