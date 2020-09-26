Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года экспорт бобовых и зерновых из Турции в Азербайджан возрос на 27,77 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 67,119 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В августе 2020 года экспорт бобовых и зерновых из Турции в Азербайджан возрос на 5,44 процента по сравнению с показателем августа 2019 года и составил 6,226 миллиона долларов.

Отметим , что в январе-августе 2020 года экспорт зерновых и бобовых из Турции на мировые рынки вырос на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,607 миллиарда долларов.

Экспорт зерновых и бобовых составляет 4,9 процента от общего экспорта страны за этот период.

В августе 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки зерновые и бобовые на сумму 545,057 миллиона долларов, что на 13,4 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт зерновых и бобовых в августе 2020 года составил 4,8 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (август 2019 - август 2020) Турция экспортировала зерновые и бобовые на сумму 7,123 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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