В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 302 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 224.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 345 678, за прошедшие 24 часа 1 723 теста на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 401 человек, общее число выздоровевших достигло 302 499.
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